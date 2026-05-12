Казахстан выпустил монету в честь Золотой Орды

Национальный банк Казахстана (НБК) анонсировал выпуск коллекционной монеты «Altyn Orda», которая посвящена историческому наследию Золотой Орды. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Монеты изготовлены из серебра 925-й пробы с золочением. Номинал одной монеты — 2 тыс. тенге (около 317 руб.). Информация о дате начала продаж будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК, заявили в банке.

«Монета обязательна к приему по ее нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей»,— указано в заявлении НБК. По данным регулятора, монета была изготовлена на Казахстанском монетном дворе.

В Национальном банке пояснили, что историческое наследие Золотой Орды, оставленное в XIII-XV веках, занимает важное место в формировании государственности и культурной идентичности народов Евразии, включая территорию современного Казахстана.