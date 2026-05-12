Дождливая погода продолжится в Саратовской области в среду

В среду, 13 мая, в Саратовской области прогнозируют облачность с прояснениями, кратковременные и местами сильные дожди и грозы. Днем не исключен град, сообщил региональный ЦГМС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с. Ночью возможны порывы до 14 м/с, днем — шквалистое усиление до 15–18 м/с.

Ночь будет прохладной: температура составит от +10 до +15°С. Днем потеплеет до +20...+25°С, однако во время дождя похолодать до +15°С.

