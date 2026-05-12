Грозы и сильный ветер сохранятся в Волгоградской области 13 мая

Переменная облачность, кратковременные дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Волгоградской области в среду, 13 мая. Об этом уведомило МЧС.

Метеорологи предупредили о возможном тумане ночью и утром. Завтра прогнозируют юго-восточный ветер со скоростью 4–9 м/с. Во время грозы порывы могут достигать 15–20 м/с.

Вечером ожидаются ливни, сильные дожди в сочетании с грозами, градом. Также может быть шквалистый ветер до 20–25 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12–17°С. Днем потеплеет до 23–28°С, местами в регионе будет прохладнее — 18–23°С.

Нина Шевченко