«Литрес» удалит ошибочные маркировки о пропаганде наркотиков с детских книг

Российский цифровой сервис электронных и аудиокниг «Литрес» начал удалять некорректные маркировки детской литературы по закону против пропаганды наркотиков после проверки. Об этом сообщила пресс-служба компании.

12 мая, пишет «Ъ-FM», платформа «Литрес», издательство «Эксмо-АСТ» и маркетплейс Ozon одновременно пометили детские сказки, в том числе «Крокодил Гена и Чебурашка», «Волшебник Изумрудного города», «Старик Хоттабыч», «Три поросенка», «Рассказы для детей» Михаила Зощенко и «Сказки» Корнея Чуковского.

«В ходе внутренней проверки мы выявили, что предупреждающая маркировка на таких книгах была размещена некорректно. В большинстве случаев она добавлялась на основании метаданных, переданных правообладателями»,— рассказали позднее в пресс-службе «Литрес».

В компании также напомнили, что произведения детской литературы, опубликованные до 1 августа 1990 года, под действие закона о маркировке контента с упоминанием наркотиков не подпадают.