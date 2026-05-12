Суд запретил водителю мусоровоза садиться за руль после наезда на пенсионерку

Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении водителя мусоровоза, задавившего насмерть пенсионерку. Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Сам фигурант возражал против запрета на управление автомобилем и просил не лишать его этой возможности

Сам фигурант возражал против запрета на управление автомобилем и просил не лишать его этой возможности

По версии следствия, утром 10 мая 2026 года водитель мусоровоза управлял технически исправным автомобилем «СМ16 03», принадлежащим ООО «ЭКО ЛЭНД». Находясь в дворовом проезде у дома 27 корп. 2 по проспекту Ударников, он начал движение задним ходом, не убедившись в безопасности маневра и не прибегнув к помощи других лиц. Двигаясь со скоростью около 3–5 км/ч, своевременно не обнаружил пешехода — женщину примерно 75 лет, которая шла позади автомобиля в попутном направлении. Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», пострадавшая скончалась на месте.

Обвинение водителю предъявлено 10 мая, вину он признал полностью. Сам фигурант возражал против запрета на управление автомобилем и просил не лишать его этой возможности. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия в полном объеме. Мужчине запрещено садиться за руль до отмены или изменения меры пресечения, также он обязан являться по вызовам следователя, прокурора и суда.

Карина Дроздецкая