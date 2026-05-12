Набережную Петрозаводска реконструирует московская компания «Биоэн Трейд»

Компания «Биоэн Трейд» приступила к реконструкции главной набережной Петрозаводска. Об этом сообщила глава городской администрации Инна Колыхматова. Соглашение о благоустройстве Онежской набережной заключили в прошлом году в Москве, инициативу поддержал Сергей Собянин. Реализацию проекта взял на себя столичный инвестор, занимающийся добычей щебня в Карелии. Для благоустройства предприятие изготовит более 20 тыс. кв. м плит из карельского гранита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инициативу поддержал мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Инициативу поддержал мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

ООО «Биоэн Трейд» зарегистрировано в 2018 году в Москве. Основной вид деятельности — агент по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами. Общее количество направлений — 34. За 2024 год прибыль компании составила 3,1 млрд руб., выручка — 17,3 млрд руб.

В администрации Петрозаводска РБК рассказали, что реконструкция пройдет в два этапа. Сейчас рабочие ремонтируют участок от ротонды до створа проспекта Ленина. Первый этап планируют завершить до конца июня. Затем приступят ко второму участку — от створа проспекта Ленина до ресторана «Фрегат», его окончание намечено на октябрь. Объем вложений в проект не раскрывается.

Карина Дроздецкая