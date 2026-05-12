В Москве отметили День Победы по иудейскому календарю

12 мая в еврейской общине Москвы состоялось празднование Дня спасения и освобождения еврейского народа от нацизма, известного как 26 Ияра, который с 2015 года включен в еврейский религиозный календарь и отмечается наравне со светским Днем Победы. В этот день евреи благодарят Всевышнего и Красную армию за спасение евреев от геноцида во время Второй мировой войны.

Инициатива включения Дня Победы в еврейский календарь была предложена в 2014 году вице-президентом Российского еврейского конгресса и президентом Международного фонда горских евреев Германом Захарьяевым. Эта идея получила широкую поддержку еврейских религиозных лидеров, 56 раввинов из Европы и Израиля подписали «Декларацию 26 ияра». Согласно этому документу, День спасения и освобождения был включен в еврейский религиозный календарь и с тех пор его отмечают ежегодно 26 ияра. В 2026 году из-за особенностей лунно-солнечного календаря иудеев праздник выпал на 12 мая.

В Москве основные праздничные мероприятия прошли в общинном центре горских евреев в Сокольниках. «Мы привыкли, что 9 мая — это день со слезами на глазах,— сказал господин Захарьяев.— В еврейской традиции 26 Ияра — это день, когда эти слезы уже не застилают свет, а становятся частью благодарности. И это принципиально иной взгляд на Победу».

От имени президента России собравшихся поздравил заместитель начальника управления президента по общественным проектам Александр Журавский. «Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре, в сердцах миллионов людей,— говорится в поздравлении главы государства.— Он олицетворяет память о великом подвиге бойцов и командиров Красной армии и воинов стран—союзниц по антигитлеровской коалиции, которые с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм, спасли еврейский и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения». По словам Владимира Путина, «широкое, торжественное празднование Дня спасения и освобождения и впредь будет служить сбережению религиозных, исторических, культурных традиций российских евреев, укреплению согласия и взаимопонимания между людьми, продвижению в обществе непреходящих духовно-нравственных, гуманистических, патриотических идеалов и ценностей».

В праздничном мероприятии приняли участие главные раввины России Адольф Шаевич и Берл Лазар, посол государства Израиль в Российской Федерации Одед Йосеф, начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента РФ по внутренней политике Евгений Еремин, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «26 Ияра — это благодарность всем народам антигитлеровской коалиции и особая благодарность Красной армии, в рядах которой сражались сотни тысяч евреев,— сказал Герман Захарьяев.— Но в первую очередь это день, когда еврей говорит: "Господь дал мне жизнь, и я обязан эту жизнь прожить по-еврейски"».

После официальных речей и молитвы в знак благодарности были зажжены три свечи: первая — в память о жертвах нацизма, вторая — в честь воинов-победителей, третья — во славу Всевышнего. Закончилось мероприятие традиционно, общим исполнением песни композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы».

Завершится празднование Дня спасения и освобождения завтра возложением венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Павел Коробов