«ЕР» рекомендовала участникам праймериз поработать с наказами избирателей

Президиум генсовета «Единой России» (ЕР) рекомендовал кандидатам, участвующим во внутрипартийном предварительном голосовании, «взять в работу» обращения граждан, поступившие на сайт для сбора предложений в программу партии, сообщила пресс-служба ЕР. Там подчеркнули, что выполнение этой рекомендации будет учтено «при принятии решений по выдвижению кандидатов по итогам предварительного голосования на региональных конференциях и съезде» партии.

С инициативой ускорить работу с такими обращениями выступил член генсовета ЕР Герой России Владимир Сайбель. «Многое из того, с чем люди приходят на встречи и что предлагают в "народную программу", не требует принятия обязательных партийных документов и масштабных государственных решений»,— пояснил он. По словам единоросса, некоторые заявленные проблемы «можно решить адресно и уже сейчас» в сотрудничестве с «партийцами, нашими сторонниками, друзьями-общественниками и благотворителями на местах».

В президиуме генсовета ЕР идею поддержали. Господин Сайбель, в свою очередь, призвал коллег «отнестись к этим рекомендациям максимально серьезно»: «Идите к людям. Берите в работу обращения. Добивайтесь результата». Реальные дела, по словам единоросса,— не дополнение к кампании, а «лучшая агитация».

Предварительное голосование ЕР, в ходе которого будут определены в том числе кандидаты партии в Госдуму на осенних выборах, пройдет с 25 по 31 мая. Участники СВО получат преференцию в виде прибавки в 25% к итоговому результату. Окончательное решение о формате и составе думского партсписка примет летом предвыборный съезд партии.

Григорий Лейба