Арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС открыли на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) открыли Арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России. Об этом сообщили в окружном правительстве.

Глава ФМБА России Вероника Скворцова, министр МЧС России генерал-полковник Александр Куренков и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов Фото: Правительство ЯНАО

В церемонии открытия приняли участие министр МЧС России генерал-полковник Александр Куренков, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова и губернатор Дмитрий Артюхов.

Новый центр предназначен для защиты населения, объектов инфраструктуры и критически важных объектов, а также для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Его создание должно существенно сократить время прибытия спасательных подразделений в удаленные районы Арктики. «Он будет осуществлять свою деятельность в тесном взаимодействии со структурами как федерального, так и регионального уровней, что позволит оперативно и слаженно реагировать на любые вызовы и угрозы»,— подчеркнул Александр Куренков.

Кроме того на базе центра работает подразделение ФМБА России, предназначенное для оказания экстренной медицинской помощи. Оно оснащено диагностическим оборудованием, операционной и средствами телемедицины для связи с федеральными медицинскими центрами.

«Новый аварийно-спасательный центр и его команда – важнейшая часть большой арктической программы. Мы планомерно движемся вперед и в развитии аварийно-спасательной службы, и в арктической медицине. Все это доказывает: даже в непростых, сложных экономических условиях поставленные Президентом задачи выполняются последовательно и в срок»,— отметил Дмитрий Артюхов.

Центр представляет собой высокотехнологичный комплекс, состоящий из двух основных блоков: жилого (для размещения личного состава, несущего круглосуточное дежурство) и административно-технического. Штат центра составляет 50 человек, включая 24 аттестованных спасателя. На вооружении у подразделения есть вездеходы «Бурлак», аэромобильные комплексы жизнеобеспечения, техника повышенной проходимости и командно-штабные автомобили со спутниковой связью.

Полина Бабинцева