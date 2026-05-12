Трамп анонсировал длительный разговор с Си Цзиньпином о ситуации в Иране
Президент США Дональд Трамп планирует провести длительную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином о ситуации в Иране. Он рассчитывает на положительный результат поездки в Китай, но в помощи Си Цзиньпина в урегулировании конфликта не нуждается.
«Я думаю, вы увидите, что произойдут хорошие вещи. Это будет очень увлекательная поездка. Произойдет много хорошего»,— сказал господин Трамп журналистам (цитата по AFP).
Поездка Дональда Трампа в Китай запланирована на 13-15 мая. Центральными темами встречи с Си Цзиньпином, помимо Ирана, станут пошлины и Тайвань. К концу 2026 года американский президент ждет председателя КНР с ответным визитом.