Трамп анонсировал длительный разговор с Си Цзиньпином о ситуации в Иране

Президент США Дональд Трамп планирует провести длительную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином о ситуации в Иране. Он рассчитывает на положительный результат поездки в Китай, но в помощи Си Цзиньпина в урегулировании конфликта не нуждается.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

«Я думаю, вы увидите, что произойдут хорошие вещи. Это будет очень увлекательная поездка. Произойдет много хорошего»,— сказал господин Трамп журналистам (цитата по AFP).

Поездка Дональда Трампа в Китай запланирована на 13-15 мая. Центральными темами встречи с Си Цзиньпином, помимо Ирана, станут пошлины и Тайвань. К концу 2026 года американский президент ждет председателя КНР с ответным визитом.