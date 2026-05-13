Компонентам раздвинули границы

Российский экспорт кормовых компонентов начал восстанавливаться. В этом году он может вырасти на 4–5% после прошлогоднего падения на 15%. Это связано с постепенным замещением резко сократившегося европейского спроса поставками в Турцию и страны Азии. Потенциал сегменту обеспечивают мировой рост животноводства, аквакультуры и переориентация на высокотехнологичное производство.

Совокупный экспорт биопродукции (органическое сырье, переработанное с применением биотехнологий) из России в 2026 году может составить $1,16 млрд, увеличившись год к году на 4–5%. Такой прогноз в своем исследовании приводит Strategy Partners. Основной объем поставок биопродукции формируют кормовые компоненты, на которые в прошлом году пришлось 92% от общего объема экспорта.

Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров также рассчитывает, что объем продаж кормовых компонентов за рубеж в 2026 году покажет восстановительный рост. Аналитики «Агроэкспорта» прогнозируют, что экспорт растительных жмыхов и шротов в 2026 году превысил $1,1 млрд. В январе—апреле их поставки в натуральном выражении составили 1,6 млн тонн, в денежном — $431 млн. Год к году значения выросли на 33,3% и 47,6% соответственно. Поставки рыбной муки в денежном выражении в январе—апреле прибавили 34% год к году, до $100 млн. Прогноз «Агроэкспорта» на весь 2026 год — $160 млн.

Тенденция поменялась. В 2025 году экспорт биопродукции, по подсчетам Strategy Partners, сократился на 15% год к году, до $1,1 млрд. Аналитики связывают это со снижением поставок кормовых компонентов в страны Европы — Прибалтику и Францию. С 1 июля 2024 года на эти продукты была введена заградительная пошлина в размере 50% от таможенной стоимости.

Начавшееся в 2026 году восстановление в Strategy Partners связывают с развитием поставок в другие страны — например, в Турцию и Китай. Здесь сейчас активно развиваются животноводство и аквакультура.

Андрей Кучеров замечает, что дополнительно поставки переориентируются на Центральную Азию, Ближний Восток и Северную Африку. Европейский рынок, по его словам, был важен для российских производителей. Но сейчас его роль снижается как в свете прямых ограничений, так и в условиях общего усложнения процесса поставок. Эксперт замечает, что в России сохраняется большая сырьевая база для переработки масличных и зерновых. Их переработчики рассматривают выпуск кормовых компонентов как побочный продукт, развитие которого помогает монетизировать весь производственный баланс, поясняет господин Кучеров.

Дополнительно увеличению российского экспорта кормовых компонентов, по мнению Андрея Кучерова, может способствовать растущий глобальный спрос: производство мяса и аквакультуры в мире увеличивается. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев поясняет, что рыбная мука — один из основных кормовых компонентов для аквакультуры, ожидаемый рост производства которой в мире в ближайшие десять лет составит 20%. В структуре российского рыбного экспорта мука, по его словам, составляет около 3%. Но к 2030 году этот показатель, по прогнозу ВАРПЭ, может увеличиться до 12,6%.

«Среди четырнадцати основных категорий рыбопродукции у муки самый высокий потенциал роста»,— поясняет господин Зверев. Основными направлениями российского экспорта в этом сегменте он называет Китай, Японию, Южную Корею и Турцию.

Господин Кучеров замечает, что экспорт кормовых компонентов существенно зависит от конъюнктуры внешних рынков: ветеринарных и фитосанитарных требований, логистики, доступа к отдельным странам и глобальной ценовой конъюнктуры. Но эти риски, по его мнению, частично нивелируются постоянным ростом спроса и общим стремлением производителей улучшить экономику основного бизнеса. Стратегическое значение сегмента может расти с увеличением глубины переработки, считает эксперт.

В Strategy Partners предполагают, что структура российского экспорта биопродуктов может скорректироваться. С развитием современных производств бизнес начнет уходить от поставок технологически простых продуктов и производственных отходов в пользу более сложных компонентов. Перспективными направлениями аналитики считают нативные крахмалы, органические кислоты (молочную, лимонную, уксусную), биопластики и продукты из смол — канифоль, скипидар и проч. Спрос на них существует как на внутреннем, так и на внешнем рынке, считают в компании.

Александра Мерцалова