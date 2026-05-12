Югра получит 1,8 млрд рублей на новый этап программы расселения аварийного жилья

Финансирование нового этапа программы расселения аварийных домов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с начала 2026 года одобрено для 22 регионов России. В их числе — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (ХМАО-Югра). Об этом говорится на сайте правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Округу одобрено около 1,8 млрд руб. федеральной поддержки. Средства направят на расселение аварийного жилья площадью 120,9 тыс. кв. м и улучшение жилищных условий 6,7 тыс. человек.

«Фонд развития территорий в качестве оператора этой программы на реализацию нового этапа одобрил заявки еще восьми регионов.Таким образом, на сегодня финансовая поддержка из федерального бюджета одобрена для 22 регионов, ее общий объем составляет порядка 29,3 млрд руб.»,— сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он добавил, что в общей сложности в этих субъектах из аварийного жилья площадью более 550 тыс. кв. м планируется переселить 32,2 тыс. человек.

Полина Бабинцева