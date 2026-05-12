Депутаты нашли союзников по правде

Партия «Новые люди» провела в Госдуме круглый стол, посвященный инициативам еврейского сообщества по сохранению и продвижению исторической правды о событиях Второй мировой войны. Участники дискуссии сошлись во мнении, что взгляд на эти трагические события объединяет народы и в то же время остается наднациональным феноменом. Внимание к еврейским инициативам в партии объясняют их качеством, а не происхождением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Дружба «Новых людей» (НЛ) с еврейским сообществом завязалась через НКО «Первый женский еврейский конгресс», которая привлекла внимание партийцев в прошлом году, рассказала “Ъ” председатель комитета по работе с инфлюенсерами Мария Марьясова. А поводом для мероприятия в Госдуме стал День спасения и освобождения — относительно новый еврейский праздник, учрежденный в ознаменование победы над нацистской Германией и спасения евреев от уничтожения. В этом году он отмечается с 13 по 14 мая.

Партийцы призвали собравшихся поделиться соображениями о сохранении общей исторической памяти о Великой Отечественной войне и победе советского народа. «Если что-то можем сделать вместе — давайте делать вместе, невзирая на взгляды и национальности, потому что будущее все равно будет общим»,— призвал лидер НЛ Алексей Нечаев.

Связь в «нерушимом треугольнике Россия — Израиль — мировое еврейское сообщество» закалена историей, заявил посол еврейского государства Йосеф Одед.

Этот союз, по словам дипломата, опирается на «две великие правды» — «бессмертный подвиг Красной армии и великую жертву советского народа» и трагедию холокоста. «Именно советский солдат закрыл ворота этого ада, для Израиля этот подвиг высечен в камне. Мы помним»,— подчеркнул господин Одед. При этом память не должна быть пассивной, потому совместная цель двух государств — превратить «долг памяти» в «международные обязательства», добавил посол: «Мы должны показать миру, что уничтожение человека по расовому или национальному признаку — это черта, которую нельзя переходить никому и никогда».

Значимость поддержания исторической правды подтвердил и вице-президент Международного благотворительного фонда поддержки горских евреев Исай Захарьяев. «Но если память не становится действием — она исчезает»,— подчеркнул он. По словам господина Захарьяева, День спасения и освобождения является первым шагом, но пришла пора сделать последующие. Например, вплотную заняться установкой мемориалов на местах массового уничтожения людей и совершенствовать форматы исторического просвещения, востребованные молодежью.

«Новые люди» готовы присоединиться к осуществлению этих инициатив, заверила “Ъ” Мария Марьясова. При этом внимание к ним вовсе не означает, что «партия как-то особенно выделяет евреев», добавил Алексей Нечаев: «Не важно, какой люди национальности, они либо вкладывают в общее богатство, либо его разрушают». Организации и лидеры мнений, с которыми взаимодействуют НЛ, «заинтересованы в развитии России», объяснил политик мотивацию к сотрудничеству: «Кто-то еще придет и даст такой же объем идей — будем рады! Есть много людей разных религий, которые делают поразительные вещи, надо вбирать». Позиция же потенциальных критиков в политическом смысле председателя НЛ не слишком беспокоит. «Если кто-то людей оценивает по национальному признаку — может быть, это не совсем наш избиратель»,— рассудил господин Нечаев.

Григорий Лейба