Воспаление санкций

Власти Финляндии в июле готовятся дополнительно ограничить поставки в Россию медицинских изделий и лекарств. Мера может затронуть популярный противоспалительный препарат «Метиперд». Сейчас выпускаемое финской Orion Pharma средство формирует более 60% продаж лекарств на основе метилпреднизолона.

Финляндия в июле ужесточит экспорт в Россию медицинских и фармацевтических товаров. Об этом сообщило местное издание Yle со ссылкой на главу санкционного отдела МИД Финляндии Элину Римпи. Решение связано с тем, что поступающая в РФ продукция может использоваться в том числе в военных целях. Полного перечня продукции, которая может попасть под новые ограничения, госпожа Римпи не привела, но уточнила, что экспорт части позиций осуществляется на основе специальных разрешений финских властей.

Наиболее чувствительными в пакете новых мер для России, по мнению собеседника “Ъ” на фармрынке, могут стать ограничения по поставку «Метипреда», препарата на основе метилпреднизолона. Его выпуском занимается финская Orion Pharm. В компании на вопросы “Ъ” оперативно не ответили. Решение прекратить свою деятельность в России компания приняла в 2022 году. С июля 2025 года зарегистрированное в России ООО «Орион Фарма» находится в стадии ликвидации.

Метилпреднизолон используется для лечения воспалений, аутоимунных и аллергических заболеваний. Он показан, например, при шоковых состояниях, отеке мозга, тяжелой форме бронхиальной астмы.

По данным DSM Group, в 2025 году было продано 979,4 тыс. упаковок препаратов на основе метилпреднизолона на 459,9 млн руб., что больше год к году на 46,5% и 64,5% соответственно. В январе—марте 2026 года натуральные продажи препаратов на основе метилпреднизолона год к году увеличились на 51,1%, до 243,8 тыс. упаковок, денежные — более чем вдвое, до 151,6 млн руб.

На долю «Метипреда» в первом квартале 2026 года, согласно DSM Group, пришлось 62,3% продаж препаратов с метилпреднизолоном. Доли его ближайших конкурентов существенно меньше: 22,1% — у «Медрола» от Pfizer, 14,7% — у «Метилпреднизолона» от «Фармасинтеза».

В Минздраве «Ъ» завили, что в России зарегистрированы препараты с метилпреднизолоном под четырьмя торговыми марками, два из них — российского производства. Вопрос обеспечения их доступности находится на контроле министерства.

Перебои с поставками «Метипреда» в России наблюдались в начале 2024 года. Тогда в аптечной рознице не удавалось купить в том числе «Медрол». Снижение доступности лекарств на рынке тогда связывали с уходом из России Orion Pharma, а переход пациентов на аналоги считали проблематичным (см. “Ъ” от 15 января 2024 года). В ноябре 2025 года регистрационное удостоверение на «Метипред» получило АО «Финн Фарма», следует из данных Минздрава. Эта компания занимается поставками препарата как от финской Orion, так и от турецкой Gensenta Ilac.

Михаил Мурашко,министр здравоохранения России, 11 марта 2024 года: «В целом медицина остается вне политики, с жесткими санкциями в этой области Россия не столкнулась».

«Финн Фарма» принадлежат регистрационные удостоверения и на другие препараты финской Orion. Это, например, используемый для лечения рака предстательной железы «Флутамид» и необходимый при раке молочной железы «Тамоксифен». Бенефициары «Финн Фармы» не раскрываются, но собеседники “Ъ” на фармрынке связывают ее с выходцами из российского подразделения Orion Pharma. Представитель компании на вопросы “Ъ” оперативно не ответил.

Элина Римпи в своем заявлении также обратила внимание на то, что финские компании поставляют в Россию медицинскую мебель и оборудование. Речь, по словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, идет в основном о кроватях, операционных столах и стоматологическом оборудовании. Но заменить эту продукцию можно в том числе за счет поставок из Китая, поясняет он.

Управляющий партнер ДМГ Владимир Гераскин говорит, что в России пользовалось популярностью стоматологическое оборудование Planmeca, осуществлялись поставки пломбировочных материалов. Но все это, по его словам, неэксклюзивные позиции, для которых можно подобрать аналоги. Выбор в пользу поставок из Финляндии, по его словам, российские компании делали в основном из-за более удобной логистики.

Александра Мерцалова