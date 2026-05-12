Суды взыскали компенсации родственникам погибших при пожаре в учебном центре МВД Коми

Три суда Республики Коми удовлетворили иски о компенсации морального вреда в пользу семей сотрудников правоохранительных органов, погибших при пожаре в центре профессиональной подготовки МВД по Коми. Об этом сообщает пресс-служба судов.

Трагедия произошла днем 15 января. Во время учебных занятий загорелась крыша здания в Сыктывкаре

Трагедия произошла днем 15 января. Во время учебных занятий загорелась крыша здания в Сыктывкаре

Сысольский и Прилузский районные суды признали право членов семей двух погибших на компенсацию. Суммы не уточняются. Ранее, в апреле, Сыктывдинский районный суд взыскал в пользу родственников погибшей правоохранительницы 4,5 млн рублей.

Трагедия произошла днем 15 января. Во время учебных занятий загорелась крыша здания в Сыктывкаре. Площадь пожара превысила 300 кв. м. Пострадали более 20 человек, трое из них позже скончались в больницах.

Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Начальник центра обвиняется по статье о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он разрешил проводить семинар в актовом зале, зная, что там идут ремонтные работы и находятся легковоспламеняющиеся материалы. Начальник центра заключен под стражу.

Преподаватель центра, также обвиняемый в превышении полномочий, находится под домашним арестом. По данным следствия, во время планового занятия он привел в действие учебно-имитационную гранату, после чего произошли хлопок и пожар.

Карина Дроздецкая