Большой амбар Ивангородской крепости в Ленобласти отреставрируют спустя 200 лет
Амбар Ивангородской крепости, построенный как продовольственный склад для гарнизона, отреставрируют спустя 200 лет. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Власти Ленобласти получили разрешение от госэкспертизы на реставрацию объекта
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
В здании раньше хранили все необходимое — от зерна до пушечных ядер. Долгие годы амбар оставался без света, тепла и воды. Внутри было сыро, темно и холодно.
Власти Ленобласти получили разрешение от госэкспертизы на реставрацию объекта. Здание ждет масштабное преобразование: внутри впервые проведут отопление, электричество, вентиляцию и санузлы. На месте бывшего склада боеприпасов появится современный музей — доступный и продуманный, в том числе для детей и маломобильных посетителей.
После завершения работ региональные власти планируют приступить к проектированию башен и участков стен Ивангородской крепости.