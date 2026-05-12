Большой амбар Ивангородской крепости в Ленобласти отреставрируют спустя 200 лет

Амбар Ивангородской крепости, построенный как продовольственный склад для гарнизона, отреставрируют спустя 200 лет. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В здании раньше хранили все необходимое — от зерна до пушечных ядер. Долгие годы амбар оставался без света, тепла и воды. Внутри было сыро, темно и холодно.

Власти Ленобласти получили разрешение от госэкспертизы на реставрацию объекта. Здание ждет масштабное преобразование: внутри впервые проведут отопление, электричество, вентиляцию и санузлы. На месте бывшего склада боеприпасов появится современный музей — доступный и продуманный, в том числе для детей и маломобильных посетителей.

После завершения работ региональные власти планируют приступить к проектированию башен и участков стен Ивангородской крепости.

Карина Дроздецкая