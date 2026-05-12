Два сотрудника РЖД пострадали при ударе БПЛА по вокзалу в Брянской области

Два сотрудника РЖД получили ранения при ударе беспилотников ВСУ по городу Унеча в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

Как уточнил глава региона, БПЛА «Дартс» ударили по городскому железнодорожному вокзалу. Обоих пострадавших доставили в больницу, им оказали необходимую помощь. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, добавил господин Богомаз.

Сегодня вечером брянский губернатор также сообщал об ударе дрона по движущемуся автомобилю в селе Кистер. Ранен мирный житель. Позднее он отчитывался о пяти сбитых над регионом БПЛА.