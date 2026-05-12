Reuters узнал о возможной сделке России и Индии по редкоземам

Россия и Индия ведут переговоры о совместной разведке и переработке редкоземельным металлам (РЗМ). Соглашение между странами может быть подписано в ближайшие два месяца. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, правительство Индии стремится сократить свою зависимость от Китая, который доминирует на мировом рынке поставок РЗМ. Индия уже подписала соглашение о поставках критически важных минералов с Аргентиной, Японией и Австралией. Сейчас, как сообщает Reuters, Индия также ведет переговоры о «более широких двусторонних соглашениях» с Перу и Чили.

Как уточнили источники Reuters, Индия может вернуться к проекту по разведке лития российской госкорпорации «Росатом» в Мали. По мнению собеседника агентства, это возможно, если в западноафриканской стране стабилизируется политическая ситуация.