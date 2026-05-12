На Урале больницу обязали содержать ребенка погибшей пациентки

Свердловский областной суд возложил на больницу в Нижнем Тагиле расходы на содержание ребенка пациентки, погибшей из-за врачебной ошибки. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

В декабре 2022 года в «Демидовской городской больнице» от осложнений после операции скончалась женщина. В октябре 2025 года приговором Ленинского районного суда Нижнего Тагила врач этой больницы Михаил Шалагин был признан виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Суд установил, что Шалагин допустил дефекты оказания медицинской помощи, которые привели к гибели пациентки.

Изначально суд обязал врача выплачивать компенсацию в пользу сына погибшей, так как женщина была единственным кормильцем семьи. Однако Шалагин обжаловал решение, указав, что ответственность должен нести работодатель.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда согласилась с этим доводом. Апелляция указала, что по нормам Гражданского кодекса РФ и закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» вред, причиненный пациенту при оказании медпомощи, возмещается именно медицинской организацией.

«Коллегия также отметила, что ранее вступившим в законную силу решением Ленинского районного суда Екатеринбурга от 7 октября 2024 года компенсация морального вреда в связи со смертью женщины уже была взыскана именно с ГАУЗ СО "Демидовская городская больница"»,— говорится в сообщении суда.

В результате областной суд обязал больницу выплатить ребенку 273 106 руб. за период с 2023 по 2025 год, а также ежемесячно перечислять по 9 090 руб. до совершеннолетия либо до 23 лет при очном обучении с последующей индексацией. Решение вступило в законную силу.

