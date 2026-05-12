Что такое хантавирус

Хантавирусы — это семейство вирусов, которые передаются человеку от грызунов через мочу, помет или слюну, вызывая тяжелые заболевания с летальностью до 50%. В странах Америки вирус приводит к хантавирусному кардиопульмональному синдрому (ХКПС), поражающему легкие и сердце. В Европе и Азии преобладает геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), повреждающая почки.

Инкубационный период составляет от одной до восьми недель, а ранние симптомы (лихорадка, боли в мышцах, тошнота) легко спутать с гриппом или COVID-19. Специфического лечения или вакцины от хантавирусов не существует: пациентам назначают только поддерживающую терапию в отделении интенсивной терапии. Передача от человека к человеку документально подтверждена лишь для вируса Андес в Аргентине и Чили.

Ежегодно в мире регистрируется от 10 тыс. до 100 тыс. случаев, причем наибольшее бремя инфекции приходится на Азию и Европу, тогда как в Америке фиксируются единичные случаи, но с крайне высокой смертностью. Основной метод профилактики — ограничение контактов с грызунами, включая тщательную уборку помещений влажным способом без использования пылесоса и вентиляцию.