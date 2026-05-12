Контейнерный терминал за полмиллиарда построят в Калининграде

Группа компаний «Новик» планирует создать логистический контейнерный комплекс вблизи промышленных зон и дорог — в районе очистных сооружений города. Об этом пишет РБК. Под объект выделят участок площадью 3,6 га в аренду без проведения торгов. Стоимость работ составит 560 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основные функции комплекса — внепортовое хранение, буферизация и подготовка грузов к отправке

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Основные функции комплекса — внепортовое хранение, буферизация и подготовка грузов к отправке

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Мощность терминала составит 2 тыс. мест, годовая пропускная способность — 18 тыс. сорокафутовых контейнеров (около 36 тыс. TEU). В региональном правительстве подчеркивают, что проект не нацелен на конкуренцию с крупными терминалами области (БСК, КМТП), а призван дополнить их инфраструктуру. Основные функции комплекса — внепортовое хранение, буферизация и подготовка грузов к отправке.

Проект рассчитан на 2027–2029 годы и уже одобрен советом по улучшению инвестиционного климата в регионе.

Карина Дроздецкая