Умерла ученый секретарь Эрмитажа Мариям Дандамаева

Умерла ученый секретарь Государственного Эрмитажа, историк-ассириолог Мариям Дандамаева, сообщили в пресс-службе музея. Востоковед проработала в Эрмитаже более 40 лет.

Мариям Дандамаева

Фото: Telegram-канал Государственного Эрмитажа Мариям Дандамаева

Мариям Дандамаева родилась в 1957 году. Она поступила в аспирантуру Эрмитажа в 1982 году, после чего молодого ученого зачислили в штат Отдела Востока. За свою карьеру она была хранителем коллекций памятников Древнего Востока, Латинской Америки, греческих и коптских папирусов, собрания сасанидского серебра. Мариям Дандамаева также несколько десятилетий руководила школьным кружком древней истории.

В 2003 году госпожа Дандамаева заняла должность ученого секретаря музея. Она координировала подготовку научных трудов, организацию многочисленных выставок, научных конференций и международных проектов. Среди них — международный Ассириологический конгресс, беспрецедентная по масштабам выставка древнего искусства Мексики.

Мариям Дандамаева также приняла деятельное участие в масштабной реэкспозиции Отдела Востока — открытии обновленных залов иранского искусства III–XIX веков и древних письменностей Ближнего и Среднего Востока.