Ценовые проверки подорожали

Крупные компании отмечают рост интереса налоговых органов к сделкам с применением трансфертного ценообразования (ТЦО), свидетельствуют результаты опроса Kept. Фокус внимания налоговиков при этом все больше смещается на предпроверочный анализ. В результате доля поступлений налогов от самостоятельных корректировок своих обязательств налогоплательщиками по результатам таких мероприятий растет. Одновременно в 2025 году резко выросли и доначисления по результатам обычных налоговых проверок подобных сделок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Бизнес фиксирует повышение внимания налоговых органов к сделкам с трансфертным ценообразованием в последние несколько лет, следует из обзора Kept «Опыт применения ТЦО в России». Опрос 62 крупных компаний показал, что 36% респондентов считают рост таких запросов существенным, еще 27% — отмечают их незначительное увеличение. При этом 77% компаний сообщили, что им приходится собирать для налоговиков значительно больше информации, чем ранее. Как полагают в Kept, это может свидетельствовать о фокусировании ФНС на аналитической работе вне контрольных мероприятий.

Речь идет о контроле за ценами во внешнеторговых сделках между взаимозависимыми лицами.

Суть — в выявлении контрактов, заключенных по нерыночным ценам с целью налоговой оптимизации. Под контроль подпадают и сделки с независимыми лицами из офшоров (при годовом доходе по ним от 120 млн руб.).

В 2024 году подход к ТЦО был ужесточен — расширился список лиц, признаваемых взаимозависимыми, повышены штрафы за несоответствие цен. Также в список офшоров вошли «недружественные» государства, включая страны ЕС,— это расширило периметр контроля. На фоне такого ужесточения 53% компаний отметили увеличение числа контролируемых сделок в своей деятельности.

Из данных Kept следует, что в 2025 году доначисления налога на прибыль по итогам проверок подобных операций выросли — при том, что тогда завершались контрольные процедуры в отношении сделок, совершенных до 2024 года. Объем доначислений составил максимальные за последние годы 7,8 млрд руб. (в 2024 году — 0,7 млрд руб., в 2023-м — 2,5 млрд руб., в 2022-м — 3 млрд руб.). Накопленным итогом с момента проведения первой ТЦО-проверки в 2014 году объем доначислений составил 21,5 млрд руб. При этом, отмечают в Kept, значительная часть усилий налоговиков приходится на предпроверки, по которым нет публичной статистики доначислений,— по оценкам аналитиков, на них приходятся «довольно существенные» суммы.

В ФНС “Ъ” сообщили, что «соотношение количества требований к количеству контролируемых сделок не изменилось», а информация запрашивается только в отношении сделок, по которым выявлен риск отклонения цены.

Рост доначислений в ФНС объясняют завершением трех крупных проверок за три прошедших налоговых периода — на них пришлось более 75% доначислений 2025 года. В ведомстве стремятся к тому, чтобы над контрольной работой превалировали самостоятельные корректировки по итогам предпроверочного диалога — доля поступлений в общей сумме начислений по результатам таких мероприятий за 2023–2025 годы достигла 62%.

Партнер департамента налогов и права компании ДРТ Дмитрий Кулаков считает, что эффект от ТЦО-реформы пока в объеме доначислений не проявился. По его оценке, предпроверочных мероприятий стало больше, как и самостоятельных корректировок, чему способствовал и рост штрафов — «цена ошибка стала слишком высокой». По словам партнера Б1 Марии Егоровой, если налоговые органы запрашивают пояснения по сделке, значит сработал предусмотренный фактор риска. Однако, добавляет она, нередко предоставить данные, которые полностью сняли бы у ФНС вопросы, непросто — сейчас у организаций есть «осложняющие факторы», например отказ иностранных контрагентов раскрывать информацию.

Евгения Крючкова