Трое высокопоставленных чиновников из Волгограда решили идти в Госдуму

Заявки на участие в праймериз «Единой России» подали глава Волгограда Владимир Марченко и специальный представитель губернатора по развитию промышленности и ТЭК Николай Николаев, а также председатель Общественной палаты Волгограда, директор МАУ «Информационное агентство Волгограда» Евгений Князев. Все трое выдвигают свои кандидатуры в Госдуму.

Господин Николаев выдвинулся по Волгоградскому одномандатному избирательному округу №85. В видеороликах на сайте предварительного голосования он сообщил, что работал в нефтяной отрасли 25 лет, заявил о знании методов мотивации сотрудников и способности решать задачи, которые кажутся невозможными. Также он упомянул необходимость сохранения привлекательности региона для молодежи. Конкретных проектов и цифр он не привел.

Мэр Волгограда Владимир Марченко выдвинулся по Федеральному избирательному округу на территории региона. Он отметил, что уже участвовал в обязательной партийной процедуре и считает предварительное голосование открытым способом отбора кандидатов. В качестве примеров результатов работы господин Марченко назвал строительство школ, дорог, обновление общественных пространств, а также десятилетнюю программу развития Волгограда как центра агломерации, принятую в 2024 году, сообщили в пресс-службе ЕР.

Выдвиженец Евгений Князев сообщил, что является членом Общественной палаты с 2018 года и возглавляет ее третий созыв. Он заявил, что региональная программа развития до 2034 года создавалась совместно с общественностью, бизнес-сообществом и жителями. Господин Князев мечтает, чтобы дети и молодежь оставались жить в городе, пишет пресс-служба партии.

Прием заявлений от кандидатов завершается 14 мая. Регистрация избирателей началась 20 апреля и продлится до 29 мая. Голосование пройдет в электронном формате с верификацией через портал «Госуслуги» с 25 по 31 мая.

Нина Шевченко