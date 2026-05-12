Фармацевты устали ходить по «Этажам»

Нижегородские власти, больше года назад через госпредприятие «Нижегородская областная фармация» (НОФ) купившие торговый центр «Этажи» под переселение чиновников из кремля, так и не нашли ему применения. Областное правительство может продать этот объект. В НОФ оценили площади «Этажей» в 950 млн руб. и запросили в минимущества Нижегородской области согласие на сделку. Окончательно решение о продаже ТЦ пока не принято. Эксперты полагают, что с учетом своего расположения и возможности перепрофилирования он может быть потенциально интересен девелоперам либо иногороднему бизнесу, который ранее приобрел торговые центры в Нижнем Новгороде.

В «Этажи» планировали переселить мэрию Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В «Этажи» планировали переселить мэрию Нижнего Новгорода

Госпредприятие «Нижегородская областная фармация» подготовило оценку площадей торгового центра «Этажи» для возможности его продажи на открытых торгах. По словам гендиректора НОФ Павла Ястребова, объект оценен в 950 млн руб., и госпредприятие запросило в нижегородском минимущества согласие учредителя на сделку. Пока в министерстве не приняли решение о том, чтобы продать ТЦ на улице Белинского.

О том, что НОФ приобрело 14 тыс. кв. м бывших торговых площадей в ТЦ «Этажи», стало известно в начале 2025 года.

Региональные власти планировали использовать этот объект в рамках концепции по музеефикации Нижегородского кремля и превращению его в общественно-культурное пространство. Для этого из кремля надо было выселить различные органы власти. Предполагалось, что в «Этажи» после реконструкции торгового центра в офисное здание переедет администрация Нижнего Новгорода. Однако в конце прошлого года мэр Юрий Шалабаев сообщил, что городские власти от этой идеи отказались, в частности «по причине текущих экономических условий».

Госпредприятие НОФ, потратившее на покупку ТЦ около 700 млн руб. из своей прибыли, в прошлом году так и не приступило к затратной реконструкции объекта. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба указала на несоответствие этой покупки НОФ его уставной деятельности по лекарственному обеспечению. Управление недвижимостью на коммерческой основе не входит в основной ОКВЭД госпредприятия — оптового поставщика фармацевтической продукции в Нижегородской области.

«Логика письма из ФАС была такая: мы должны заниматься лекарственными средствами и медицинскими изделиями, а не заниматься непрофильным видом деятельности на определенный процент нашей выручки»,— пояснил «Ъ-Приволжье» Павел Ястребов.

По его словам, в госпредприятии подготовили несколько предложений, как можно использовать «Этажи», вплоть до организации медицинского центра или центра деловой активности с дружественными государствами — Белоруссией, Абхазией, КНР и другими. Напомним, что предыдущие частные собственники «Этажей», закрывшие в нем торговлю, также прорабатывали различные варианты, обсуждая перепрофилирование здания в технопарк.

В прошлом году министр Сергей Баринов, отвечая на вопросы депутатов заксобрания, пояснил, что смета расходов на перепрофилирование ТЦ под офис городской администрации оказалась «неподъемной», и НОФ должно дать областному правительству варианты другого использования объекта. В госпредприятии говорят, что предоставили их, но определенности с дальнейшей судьбой объекта у них нет, а для самого НОФ и его аптечной сети площади «Этажей» явно избыточны.

«Если в ближайшее время минимущества согласует нам продажу ТЦ, мы сразу выставим его на аукцион. Я бы с большим удовольствием продал этот объект и вернул деньги в компанию», — отметил Павел Ястребов.

В минимущества Нижегородской области сообщили, что пока решение о продаже торгового центра не принято.

По мнению гендиректора IDEМ Екатерины Гресс, ТЦ «Этажи» потенциально интересны небольшому кругу покупателей. «Это могут быть, например, чувашские инвесторы, которые ранее приобрели торговые центры «Шоколад» и «Жар-Птица». Это могут быть и девелоперы, которые могут грамотно просчитать стоимость перепрофилирование ТЦ под иной вид деятельности. В отношении "Этажей" нет никаких обязательств, с этим объектом можно работать с белого листа, и это, безусловно, плюс. С другой стороны, этот ТЦ не приносит никакого дохода в моменте. Безусловно, потенциальным инвесторам придется не только анализировать будущее применение объекта, но и изучать его текущее техническое состояние. Любой простой все равно сказывается на техсостоянии, а этот ТЦ уже немолодой, ему более 20 лет», — отметила Екатерина Гресс.

В числе преимуществ она назвала выгодную локацию «Этажей» в центре Нижнего Новгорода, где в перспективе откроются две новые станции метро на площади Свободы и Сенной площади.

Роман Кряжев