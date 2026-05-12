В Пулково летом запустят посадку на рейсы по биометрии

Пулково стал первым аэропортом в России, где успешно протестировали технологию посадки на внутренние рейсы с использованием биометрических данных. Об этом сообщили в пресс-службе городской воздушной гавани.

Регистрация и посадка теперь будут проходить в ускоренном режиме

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Совместно с «Центром биометрических технологий» аэропорт создал архитектуру сервиса. Проект прошел проверку надежности и безопасности.

С 15 мая пассажиры смогут сдать биометрию непосредственно в Пулково. Летом появится возможность улететь по ней рейсами авиакомпании «Аэрофлот» в московский аэропорт Шереметьево. Регистрация и посадка будут проходить в ускоренном режиме.

Карина Дроздецкая

