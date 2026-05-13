Нетарифные барьеры хуже тарифных

Торговая политика президента США Дональда Трампа активизировала дискуссии о последствиях введения тарифов. Однако для 88% экономик основным источником торговых издержек остаются нетарифные ограничения (требования к сертификации, лицензированию, маркировке и, например, санитарному контролю), следует из доклада Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Такие барьеры оборачиваются для экспортеров дополнительными расходами на адаптацию.

Наиболее чувствительны к последствиям нетарифных ограничений развивающиеся страны. Экспортеры из развитых экономик, как правило, располагают ресурсами для необходимого юридического сопровождения или, например, прохождения дополнительных проверок. Для компаний из развивающихся стран те же требования могут фактически закрыть доступ на рынок партнера. Помимо растущих финансовых расходов предприниматели сталкиваются и с другими сложностями. Так, в развивающихся государствах может не оказаться лабораторий, аккредитованных по стандартам, признаваемым страной-импортером,— тогда для экспертизы товар приходится направлять в третьи страны, отмечают в ЮНКТАД. По оценкам аналитиков, наименее развитые экономики теряют около 10% поставок на рынки государств G20 из-за того, что товары не могут пройти необходимые проверки.

Нетарифные меры часто оказываются не только жесткими, но и непрозрачными, считают эксперты. Бизнесу приходится погружаться в специфику каждого конкретного рынка и самостоятельно изучать, например, требования к маркировке и упаковке, санитарные нормы. По подсчетам ЮНКТАД, повышение прозрачности нетарифных мер может снизить связанные с ними торговые издержки на 19%. Напротив, отказ от уведомления партнеров о новых требованиях по своим последствиям сопоставим с введением 28-процентного тарифа.

Договориться о сворачивании нетарифных ограничений странам обычно труднее, чем о снижении пошлин, отмечают в ЮНКТАД. Тариф можно снизить с 10% до 5% или вовсе отменить, нетарифные же меры встроены в национальное регулирование — их пересмотр может восприниматься не как торговая уступка, а как вмешательство во внутренние дела страны. В докладе, впрочем, приводятся отдельные примеры, когда снижение таких барьеров все же удавалось вписать в торговые договоренности — подобные пункты есть в соглашениях США с Малайзией, Аргентиной, Тайванем и Индонезией. В обмен на снижение американских пошлин торговые партнеры обязались облегчать доступ на свои рынки для сельхозпродукции, фармацевтики и автомобилей из Штатов.

Кристина Боровикова