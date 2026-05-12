«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказал о том, как в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» поощряют отечественные компании, создающие инновационные продукты.

На рынке технологий словно прошел дождь. Число малых технологических компаний только за последние три года увеличилось примерно в пять раз. Это как небольшие стартапы, так и серьезные предприятия с выручкой до 4 млрд руб., которые за счет передовых технологий создают инновационные продукты. Например, адаптированные под российские условия зарядные станции, отечественные микрокомпьютеры и процессорные модули, новые препараты, платформы для обработки больших данных, интеллектуальные системы, ДНК-тесты и современные сверхпрочные композиты.

Получив поддержку на фоне санкций, этот сегмент малого бизнеса стал самым динамичным в стране. Планируется, что к началу следующего десятилетия вклад таких технологических компаний в российский ВВП вырастет в шесть раз — до 4,7%.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» поддержать отрасль призвана и премия GIA. В этом году предусмотрены три основные номинации: «Внутренняя инновация», «Инноватор» и «Коллаборация года». Прием заявок уже стартовал, сообщила “Ъ FM” директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова:

«Для МТК премия выступает главным инновационным лифтом, который предоставляет возможность найти первых крупных заказчиков, а также выйти на промышленные масштабы в случае, если технологии действительно интересны и соответствуют тем задачам, которые ставят клиенты. Также это прямой доступ к корпорациям, вузам и регионам с высоким инновационным потенциалом. Все это позволяет МТК стать частью производственных цепочек ведущих компаний.

Если мы рассматриваем крупные корпорации, то для них премия — это инструмент поиска прорывных технологических партнерств, а также демонстрации лучших инновационных практик, которые они сами внедряют. Лучшие внутренние решения и коллаборации получат возможность тиражирования и масштабирования в другие компании и регионы».

Прием заявок продлится до 7 августа.