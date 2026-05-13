Экспортные гонки

У российских металлургов появились признаки восстановления рентабельности экспорта, о чем свидетельствует выявленный «Эйлер» рост разницы между ценой горячекатаного проката и сырья для него. Однако темпы роста цен на сталь по-прежнему невелики, а логистика с февраля прибавила в цене 30–50%. По мнению экспертов, по мере ограничения выпуска стали в Китае спрос будет восстанавливаться, однако российские металлурги смогут вернуться к рентабельности не ранее середины 2027 года.

Спред «горячекатаный прокат — сырьевая корзина» на российском рынке вырос в апреле к марту на 8%, до $174 на тонну, а с начала года — на 35%, говорится в обзоре «Эйлер», с которым ознакомился “Ъ”. Рост, поясняют в «Эйлер», говорит об увеличении рентабельности продаж стали на экспортных направлениях.

Глобальные цены на сталь уже начали постепенно восстанавливаться на фоне постепенного снижения экспорта из Китая. Текущая цена на горячекатаный прокат на условиях FOB Китай — $500 за тонну против $445 за тонну в начале года. «Но на внутреннем рынке мы закладываем в 2026 году лишь небольшой рост цен на сталь против текущих значений, учитывая, что котировки и так уже значительно сократились с уровней 2023–2024 годов»,— говорит старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в «Эйлер» Никанор Халин.

Цены на сталь растут медленно: по данным «Эйлер», средняя стоимость тонны горячекатаного проката у российских производителей в отчетном апреле составила $611. В месячном сравнении рост цен составил 6%, с начала года — лишь 10%.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов считает, что рост цен на сталь сдерживается ограничениями по добыче руды и угля, ростом цен на энергоносители и логистику, а также подорожанием легирующих элементов, тогда как спрос на сталь, особенно в России, заметно снижается. По его оценке, такой дисбаланс может сохраняться еще несколько кварталов и постепенно сглаживаться ближе к концу 2026 года по мере восстановления спроса и сокращения избыточного предложения.

Сильнее всего, отмечает господин Орехов, сейчас страдают производители, зависящие от покупного сырья и дорогой энергии, ориентированные на массовые полуфабрикаты и спотовые продажи. В Европе и Турции это прежде всего часть электросталеплавильных заводов и производителей нержавеющей стали, тогда как в России под наибольшим давлением находятся мини-заводы и экспортно ориентированные игроки, полагает эксперт. «Интегрированные холдинги с собственной сырьевой базой выглядят заметно устойчивее,— подчеркивает он.— Рынок в первом квартале 2026 года был близок к прохождению ценового дна, и по мере оживления спроса цены на сталь могут постепенно возвращаться к среднециклическим уровням к концу года». Темпы восстановления будут зависеть от снижения ставок, оживления строительного и инфраструктурного спроса, а также от сокращения избытка китайской стали на мировом рынке.

Главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин подтверждает улучшение ценовых условий на экспортных направлениях для российских металлургов.

Экспортные цены на российский горячекатаный и холоднокатаный прокат, а также на слябы и квадратную заготовку (FOB Черное море) достигли самых высоких уровней со второго или третьего квартала 2024 года.

Отчасти это следствие удорожания лома из-за войны США и Ирана, отчасти — результат роста внутренних цен на сталь в Китае, который регулирует объемы предложения китайской стали за пределами КНР. Цены на сталь растут из-за удорожания сырья, что связано с иранским конфликтом, закрытым трафиком в Ормузском проливе и отсутствием иранского предложения на мировом рынке стали. Кроме того, после пятидневного празднования Дня труда в Китае цены локально выросли как на готовую сталь, так и на сырье, хотя это, вероятно, временная история, полагает он. Многие страны используют антидемпинговые меры против китайской готовой стали, но на полуфабрикаты ограничения не распространяются. «В результате Китай активно наращивает экспорт именно стальных полуфабрикатов, что поддерживает внутрикитайские цены на сталь, хотя внутренний спрос все еще не выглядит оптимистично,— рассказывает Михаил Шульгин.— Рост цен на сталь на внутрироссийском рынке преимущественно зависит от восстановления спроса. Если ключевая ставка к концу 2026 года будет снижена до 12% годовых, то органическое увеличение спроса на сталь ожидается не ранее 2027 года, поскольку с учетом сильно "похудевшего" ФНБ и роста дефицита бюджета не ожидается начала новых масштабных инфраструктурных проектов в ближайшие месяцы».

Соответственно, полагает он, восстановить рентабельность крупнейшие российские металлурги смогут самое раннее во втором квартале 2027 года.

Глава аналитического отдела «Металлоснабжения и сбыта» Виктор Тарнавский подтверждает, что не наблюдается особенного роста стоимости металлургического сырья — речь идет о единицах процентов. «Основной фактор — увеличение стоимости морских перевозок на 30–50% к февралю»,— указывает он. Руда в Китае недавно выросла в цене, а в России сырье, по его мнению, не дорожает. Из металлургов наиболее явно страдают турецкие компании: металлолом в Турции подорожал, а сортовой прокат — не очень. Говоря о перспективах восстановления цен на сталь в 2026 году, господин Тарнавский отмечает, что, если Ормузский пролив в ближайшие месяцы останется заблокирован, цены поднимутся на все, включая сталь. Других факторов роста он не видит.

Полина Трифонова