Под строительство метро «Лиговский проспект—2» подготовят оценку недвижимости

Городская компания «Метропроект» объявила поиск подрядчика для оценки рыночной стоимости недвижимости, которая может быть изъята в рамках строительства станции метро «Лиговский проспект—2». Соответствующий запрос котировок опубликован 12 мая, пишет «Фонтанка».

Максимальная стоимость контракта составляет 1 млн рублей. Согласно техническому заданию, оценка потребуется для двух участков и расположенных на них зданий в зоне будущего строительства вестибюля станции.

В документации отмечается, что результаты оценки планируется использовать при расчете затрат на освобождение территории, попадающей в границы проектирования объекта.

При этом бизнес-центр, расположенный рядом с предполагаемым строительством, пока не затрагивается.

Матвей Николаев