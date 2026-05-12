Саратовские технические университеты выпустят более трех тысяч специалистов

В Саратовской области промышленный комплекс нуждается в кадрах. О том, на какое количество молодых специалистов могут рассчитывать предприятия, обсуждали в областной думе на заседании комитета по промышленности и инвестиционной политике.

Фото: Саратовская областная Дума

Министр промышленности и энергетики Саратовской области Михаил Торгашин сообщил, что решить кадровую проблему на предприятиях может целевая подготовка в высших и средних учебных заведениях. В 2025 году региональными вузами выпущено 3467 специалистов в области технических и естественных наук, в том числе 45 выпускников по целевому обучению. В 2026 году региональными вузами планируется выпустить 3644 выпускника, что на 5% выше уровня прошлого года, в том числе 101 специалист-целевик. Всего же в опорных вузах, которые готовят специалистов для промышленного комплекса региона, обучается 406 студентов по целевым направлениям подготовки.

В этом году организациями среднего профессионального образования планируется выпуск 4,5 тыс. специалистов рабочих специальностей для промышленности. В 8 средних профессиональных образовательных учреждениях области по целевым направлениям предприятий обучаются 513 студентов, заказчиками обучения выступают 14 предприятий.

Депутат Владимир Есипов (КПРФ) критически высказался о решении кадровой проблемы на предприятиях региона. По его мнению, в министерствах, по долгу службы обязанных заниматься этой проблемой, скорее выступают в роли статистов, занятых по большей части информационным сопровождением, а не конкретным привлечением кадров.

