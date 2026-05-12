На крыше Александринского театра откроют общественное пространство

Летом на крыше Новой сцены Александринского театра заработает площадка с лекторием и камерной сценой. Ее площадь составит 315 квадратных метров. Подробностями нового проекта поделился вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Архитектурную концепцию нового пространства разработают студенты петербургских вузов Фото: Telegram-канал вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского Следующая фотография 1 / 3 Архитектурную концепцию нового пространства разработают студенты петербургских вузов Фото: Telegram-канал вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского

Архитектурную концепцию нового пространства разработают студенты петербургских вузов — участники творческой лаборатории проекта «Друзья Петербурга» (ПАО «Газпром») под руководством бюро «Студия 44».

На крыше планируют проводить творческие встречи, лекции и камерные концерты. Работа над проектами началась сегодня и продлится до конца июня. Затем выберут лучший, и в июле приступят к его реализации.

Карина Дроздецкая