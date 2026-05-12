В Ростовской области будут работать 28 летних лагерей

Этим летом в Ростовской области будут работать 28 стационарных лагерей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как отмечается в сообщении, в регионе также будут работать более 830 лагерей с дневным пребыванием. В области уже началась подготовка мест. Проверяется соответствие лагерей санитарным нормам, а также пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

«Отдельное внимание уделяется организации досуга и отдыха детей льготных категорий граждан. Уже закуплено больше 17 тысяч оздоровительных и санаторных путевок. Дети льготных категорий смогут бесплатно отдохнуть и укрепить здоровье в лагерях и здравницах донского региона, Ставропольского и Краснодарского краев»,— цитирует пресс-служба заместителя губернатора Ростовской области Андрея Фатеева.

Наталья Шинкарева