В Саратовской области для молодежи открываются новые центры

В Саратовской области для молодежи создается инфраструктура. О том, в каких районах и сколько средств для этого привлекается, говорили в областной думе на заседании комитета по спорту, туризму и делам молодежи.

Председатель комитета молодежной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая рассказала о развитии современной инфраструктуры для молодежи благодаря нацпроектам. За последние два года в регионе создано и открыто 3 новых молодежных центра: в Балашовском, Александрово-Гайском и Красноармейском районах, а также капитально отремонтированы 3 центра в Балаковском и Энгельсском районах области. Учреждения стали современными площадками для развития и размещения клубов молодых семей, патриотических клубов, медиапространств, доброцентров, молодежных общественных организаций, объединений.

Всего за 2 года было привлечено более 156 млн руб. федеральных средств по нацпроекту «Молодежь и дети» и более 83 млн руб. областных, которые были выделены дополнительно губернатором области при поддержке депутатского корпуса. Всего отремонтированы и оснащены оборудованием более 2,6 тыс. кв. м помещений, в работу центров вовлечено более 40% молодых граждан региона. Благодаря открытию центров увеличилось количество профильных специалистов, которые работают в отрасли, на 47 штатных единиц.

Стартовавшая с января 2026 года в регионе программа «Молодежь Саратовской области» рассчитана до 2030 года. Она направлена на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, участие в различных мероприятиях, в том числе патриотических.

В целом в регионе более 250 тыс. молодых людей вовлечены в волонтерство. В области насчитывается 1,8 тыс. детских и молодежных объединений и общественных организаций.

Татьяна Смирнова