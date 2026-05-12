Совет директоров ПАО НПО «Искра» рекомендовал не выплачивать дивиденды

Совет директоров ПАО НПО «Искра» принял решение рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Об этом говорится в материалах компании. Напомним, по итогам прошлого года выручка ПАО «НПО «Искра» составила 5,6 млрд руб., убыток - 644,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ПАО «НПО “Искра”» является преемником СКБ-172 (позднее — КБМаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. Предприятие выпускает продукцию для топливно-энергетического комплекса: газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции, компрессорное оборудование. С конца 2024 года ПАО входит в состав госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение».