Ритейлеры закрыли двери

Переток потребительского спроса в онлайн-каналы привел к кризису на рынке торговой недвижимости. В январе—марте 2026 года в ключевых торгцентрах Москвы открылось всего 80 магазинов, что более чем вдвое меньше показателя годом ранее. Ритейлеры все реже открывают новые точки, но чаще закрывают старые.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В январе—марте 2026 года в 52 ключевых торгцентрах Москвы открылось 80 магазинов суммарной площадью 21 тыс. кв. м, что на 55,8% меньше год к году по числу и на 26,9% — по объему занимаемых площадей, следует из подсчетов CORE.XP, с которыми ознакомился “Ъ”.

Сейчас на рынке торговой недвижимости усиливаются процессы оптимизации: российские бренды все осторожнее подходят к развитию сетей, минимизировав открытия и сосредотачиваясь на повышении эффективности существующих точек.

Фокус сместился: запуски новых объектов откладываются до прояснения макротрендов и восстановления покупательского трафика, подтверждает руководитель отдела по работе с торговыми площадями CORE.XP Евгения Прилуцкая.

Раньше магазин в хорошем торгцентре часто открывали с расчетом на рост рынка, узнаваемость бренда и общий трафик объекта, то сейчас этого недостаточно, отмечает эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. Новые открытия все чаще происходят точечно, в более понятных и трафиковых объектах, отмечает он.

Международные бренды также замедлили экспансию на российский рынок. Если в 2023–2024 годах в России появилось 25 и 23 новых международных бренда соответственно, то в 2025-м их количество было в два раза меньше — 11, подсчитала руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. С начала 2026 года на рынке и вовсе не появилось ни одного нового международного игрока, говорит она.

Трафик сокращается из-за перетока спроса в онлайн, отмечают эксперты. По подсчетам Focus Technologies, в первом квартале 2026 года Mall Index (число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в торговых объектах по всей России сократился на 2% год к году и на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В то же время онлайн-продажи материальных товаров выросли на 21%, до 3,75 трлн руб., следует из подсчетов Infoline.

Вместе с тем ритейлеры активно закрывают магазины.

Gloria Jeans, Concept Club, Finn Flare, O’stin, All We Need, Desport сокращают свое присутствие в рознице. В 2026 году с российского рынка ушли такие международные бренды, как Les Benjamins, Karaca Home, Gaissina, закрыли последние магазины бренды Face Code и KChTZ, объявившие об уходе в 2025 году. По подсчетам CORE.XP, в январе—марте 2026 года в 52 ключевых торгцентрах закрылось 208 магазинов, занимавших суммарно 46,6 тыс. кв. м.

Наиболее серьезно кризис ударил по обувным ритейлерам, продавцам аксессуаров и части игроков сегмента товаров для дома, говорит Павел Люлин. В этих категориях высокая конкуренция с маркетплейсами, высокая чувствительность к цене и большая зависимость от импульсной покупки, поясняет он. По данным CORE.XP, в январе—марте 2026 года в 52 ключевых торгцентрах закрылся 101 магазин одежды, обуви и аксессуаров (48,5% от общего числа закрытий), 18 — бытовой техники и электроники (8,6%), 12 — товаров для дома (5,7%).

Это негативно сказывается на операторах торговых площадей. По данным CORE.XP, объем свободных площадей в торгцентрах Москвы вырос на 1 процентный пункт год к году, до 5,7%. Сейчас стратегия торговых центров направлена на сохранение действующих арендаторов и заполнение вакантных площадей. Простой и поиск новых арендаторов могут обойтись дороже, поэтому в некоторых объектах предлагаются скидки на первые месяцы аренды, а также гибкие платежи и временные форматы, говорят опрошенные “Ъ”.

Управляющий директор Российского совета торгцентров Олег Войцеховский уверен, что на протяжении всего 2026 года сдержанное развитие традиционных арендаторов будет продолжаться. Павел Люлин уверен, что «закрытий будет больше, чем рынку хотелось бы».

Дарья Андрианова