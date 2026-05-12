В Саратовской области количество добровольцев выросло до 125 тысяч

В Саратовском регионе все больше волонтеров привлекается к добровольческой деятельности. Об этом говорили в областной думе на заседании комитета по спорту, туризму и делам молодежи.

Фото: Саратовская областная Дума

Заместитель председателя комитета Артем Чеботарев подчеркнул, что для Саратовской области молодежная политика имеет приоритетное значение, поскольку от нее зависят перспективы социально-экономического развития региона.

Председатель комитета молодежной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая сообщила, что значимую роль в развитии патриотического воспитания молодежи играют поисковые объединения и поисковые отряды. Центр подготовки начинающих поисковиков в Балашовском районе стал одним из первых в ПФО. В прошлом году были подняты останки погибших в Великой отечественной войне 114 солдат, четверо из них установлены по именам.

Согласно данным информационной платформы ДОБРО.РУ, в регионе на конец 2025 года насчитывалось 125 тыс. системных добровольцев (в 2024 году их было чуть более 108 тыс. человек), совершено почти 15,9 тыс. добрых дел, организаторами добровольческой деятельности выступили 3,1 тыс. человек.

Татьяна Смирнова