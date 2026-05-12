Сталь не оживает по весне

По итогам апреля 2026 года российская черная металлургия продемонстрировала снижение объемов производства как в сырьевом сегменте, так и в сегменте готовой продукции. Наибольший спад, как и в предыдущие месяцы, показали стальные трубы. Эксперты в ближайшее время восстановления в отрасли не ожидают. Выхода из кризиса можно ждать не раньше конца года, и то если ключевая ставка опустится до 12%.

По данным корпорации «Чермет», в апреле 2026 года российская черная металлургия продемонстрировала снижение объемов производства по сравнению с апрелем 2025 года. Динамика первых четырех месяцев также отрицательная, хотя падение за январь—апрель в целом менее глубокое, чем за один апрель. Спад производства в черной металлургии продолжается с начала 2025 года.

Производство железной руды в апреле составило 8,6 млн тонн — на 6,1% меньше уровня апреля прошлого года. За четыре месяца падение почти такое же — 5,9%. Кокс показывает чуть более сильный спад: 9,7% в апреле и 7,8% за четыре месяца.

Выплавка чугуна достигла 3,9 млн тонн в апреле (минус 8,7% к апрелю 2025 года). За январь—апрель показатель чуть лучше — минус 7%. Снижение сопоставимо с динамикой в сегменте кокса, так как чугун напрямую зависит от коксового сырья.

Производство стали за отчетный месяц составило 5,2 млн тонн. Апрельская динамика (минус 7,6% год к году) немного лучше, чем у чугуна, но за четыре месяца снижение составило 9,9%. Производство готового проката снизилось до 4,6 млн тонн. Это на 8,1% меньше, чем в апреле 2025 года.

За четыре месяца снижение составило 6,9% год к году. Следует отметить, что за четыре месяца производство проката сократилось слабее, чем выплавка стали, что может указывать на использование складских запасов полуфабрикатов.

Наиболее уязвимым сегментом остаются стальные трубы. Производство труб по итогам отчетного месяца упало по сравнению с апрелем 2025 года на 24% (0,9 млн тонн против 1,18 млн тонн год назад). Однако по итогам четырех месяцев снижение составляет лишь 7%. Апрельский провал может быть связан с резким сокращением заказов со стороны трубопроводного транспорта (например, с завершением крупных проектов), временным остановом мощностей или внешнеэкономическими факторами.

«Охлаждение экономики идет на удивление успешно,— пессимистично замечает советник управляющего фондом “Индустриальный код” Максим Шапошников,— к высокой ставке теперь прибавился кризис неплатежей. Ожидать выхода из текущего тупика можно не раньше конца года, когда ставка опустится до 12% и появится достаточное количество низкооплачиваемых мигрантов из Индии и Северной Кореи. Решение проблемы неплатежей начнется примерно во второй половине следующего года. Слабый рубль благодаря низкой ставке может дать некоторый рост экспорта — это пока единственный лучик надежды. Других значимых факторов роста не просматривается».

Восстановление на рынке стали начнется никак не раньше второго полугодия 2026 года, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов: до этого отрасль, скорее всего, останется в режиме слабого спроса и низкой загрузки мощностей.

«Главный фактор для восстановления — это ключевая ставка и оживление строительства,— поясняет он.— Пока деньги дорогие, девелоперы, промышленность и инфраструктурные заказчики с осторожностью запускают новые проекты и не спешат наращивать закупки металла».

Банк России 24 апреля снизил ключевую ставку до 14,5%, однако прямо указал, напоминает господин Чернов, что дальнейшее снижение будет зависеть от инфляции и инфляционных ожиданий. Средний уровень ставки в 2026 году ЦБ оценивает в 14–14,5%, а в 2027 году — уже в 8–10%. «Это значит, что быстрое увеличение спроса на металл в ближайшие месяцы маловероятно, но во второй половине года условия могут начать улучшаться»,— поясняет эксперт.

По мнению господина Чернова, в строительстве первые признаки прохождения дна уже появляются, но они пока слабые.

«В первом квартале потребление стального проката в строительстве снизилось на 17% год к году, до 1,2 млн тонн,— рассказывает эксперт.— При этом число активных промышленных и инфраструктурных проектов выросло на 5%, а часть ранее замороженных строек вернулась в работу. Это важный сигнал. Если во втором квартале спрос не продолжит падать, металлурги могут пройти нижнюю точку уже летом. Более заметное восстановление я бы ждал ближе к третьему-четвертому кварталам 2026 года. Так что в 2026 году российская черная металлургия, скорее всего, покажет не восстановление, а некоторую стабилизацию после сильного спада».

Во втором полугодии возможно улучшение по прокату и трубам на фоне эффекта низкой базы, но сильного роста пока ждать рано, полагает Владимир Чернов. «Нормальное восстановление спроса начнется только тогда, когда ставка уверенно пойдет вниз, строительные и инфраструктурные проекты начнут возвращаться в активную фазу, а складские запасы у потребителей снова придется пополнять,— говорит он.— Более устойчивый рост отрасли я бы закладывал уже только на 2027 год».

Полина Трифонова