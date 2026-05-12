Жительницу Ленобласти будут судить по делу об убийстве в песчаном карьере

Прокуратура Маловишерского округа Новгородской области направила в суд уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Ленобласти, которую обвиняют в убийстве. По версии следствия, в октябре 2025 года женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения на территории песчаного карьера в деревне Гарь Маловишерского округа. Следователи считают, что она выстрелила из охотничьего карабина с тепловизионным прицелом в сторону источника теплового сигнала, не убедившись в безопасности своих действий и предполагая, что поблизости может находиться человек.

Суд рассмотрит дело жительницы Ленобласти, случайно застрелившей мужчину в Маловишерском округе

В результате огнестрельного ранения головы мужчина скончался на месте происшествия.

После случившегося обвиняемая, как полагает следствие, вместе с супругом и знакомым спрятала тело погибшего в лесу, а затем участвовала в его поисках, пытаясь скрыть свою причастность к произошедшему и вводя правоохранительные органы в заблуждение.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Чудовский районный суд для рассмотрения по существу.

Матвей Николаев