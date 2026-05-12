Крупнейшей вспышкой хантавируса считается корейская геморрагическая лихорадка, выявленная у 3,2 тыс. военнослужащих ООН во время корейской войны 1950–1953 годов. Сам вирус был выделен и описан позже, в 1976 году, южнокорейским ученым Ли Хо Вангом, его название происходит от корейской реки Хантан.

Одна из крупных вспышек хантавируса была зарегистрирована в 1993 году на юго-западе США, где от него умерло 40 человек. В ходе боснийской войны 1992–1995 годов хантавирусными инфекциями заразились до 300 военнослужащих. В 2018 году штамм хантавируса «Андес» был выявлен у 34 жителей аргентинской деревни Эпуйен, 11 из них скончались. Вирус передавался от человека к человеку. В 2012 году администрация Йосемитского национального парка в Калифорнии предупредила о возможности заражения хантавирусом 22 тыс. человек, посещавших парк летом. Трое заболевших посетителей парка умерли. В 2025–2026 годах крупнейшая за несколько лет вспышка была зарегистрирована в Аргентине — 101 случай заболевания, 32 человека умерли.

В марте 2022 года Минобороны РФ в рамках расследования деятельности биолабораторий США на Украине сообщило, что американцы в том числе исследовали хантавирусы. В рамках их экспериментов во Львове, Харькове, Одессе и Киеве у 4 тыс. военнослужащих были взяты образцы крови на антитела к этой инфекции. В 2024-м Минобороны РФ также заявило, что сотрудники института инфекционных болезней сухопутных войск США исследовали хантавирусы с отбором проб от летучих мышей в Кении.