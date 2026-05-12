В Калининградской области начали новый этап разминирования затонувшей баржи

Сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России прибыли в Калининградскую область для проведения работ по разминированию затонувшего судна в районе Балтийска. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В Балтийске приступают к очередному этапу разминирования затонувшей баржи

В Балтийске приступают к очередному этапу разминирования затонувшей баржи

Специалисты приступают к очередному этапу очистки акватории Балтийского моря. Работы будут вестись на немецкой барже, затонувшей во время Великой Отечественной войны.

Как отметили в ведомстве, водолазы центра «Лидер» уже седьмой год подряд участвуют в разминировании морского дна в составе сводного отряда. Для глубоководных спусков и обследования акватории спасатели используют современное оборудование и специализированную технику.

По данным МЧС, расколовшаяся на две части баржа находится на глубине около 17 метров. На борту судна и рядом с ним до сих пор остаются десятки тысяч боеприпасов. Работы продолжатся до полной очистки территории.

В прошлом году операция по разминированию в Балтийском море проходила с середины мая до середины июня.

