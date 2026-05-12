Новый «Подорожник» посвятили 220-летию водного сообщения Петербурга с Кронштадтом

С 14 мая в продажу поступит лимитированный тираж транспортных карт «Подорожник» в количестве 25 тыс. экземпляров. Об этом сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Так будут выглядеть новые лимитированные карты

Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга Так будут выглядеть новые лимитированные карты

Это уже второй выпуск тематического «Подорожника», приуроченный к важным историческим датам и событиям в судоходстве Северо-Запада. Недавно, 10 мая, в продажу поступили карты, посвященные 320-летию со дня схода первого корабля со стапелей Адмиралтейства.

Кронштадт — город-порт, основанный Петром I в начале XVIII века на острове Котлин. С момента основания города возникла необходимость постоянного сообщения с Петербургом. В 1806 году было организовано регулярное водное сообщение.

Сегодня пассажиров перевозят современные катамараны проекта «Котлин», следующие из центра города в музейно-исторический парк «Остров фортов».

«История Санкт-Петербурга неразрывно связана с морем и развитием водного транспорта. Выпуск тематических карт "Подорожник" позволяет напомнить о событиях, сыгравших значимую роль в становлении города и всего Северо-Западного региона»,— отметил директор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Виталий Войнов.

Карина Дроздецкая