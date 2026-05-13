В Черноземье 14 мая ожидается теплая и дождливая погода, до +22°C

В четверг, 14 мая, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода с осадками в виде дождя. Температура будет варьироваться от +12°C до +22°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +15°C, днем потеплеет до +18°C, вечером столбик термометра опустится до +16°C, ночью будет +12°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +16°C, днем температура поднимется до +18°C, вечером она также составит +18°C, а ночью опустится до +14°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром температура составит +15°C, днем повысится до +17°C, вечером будет +15°C, а ночью понизится до +12°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +17°C, днем — +19°C, вечером также будет +17°C, а ночью опустится до +13°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +14°C, днем поднимется до +16°C, вечером также будет +15°C, а ночью опустится до +13°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром ожидается +18°C, днем — также +22°C, вечером будет +18°C, ночью — +15°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова