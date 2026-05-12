Саратовской области выделили 197 млн на обновление автобусного парка

Минтранс РФ включил Саратовскую область в число получателей целевых субсидий на модернизацию общественного транспорта. Регион получит 197 млн руб. на закупку 42 автобусов, сообщило издание «Транспортный Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / pool_64 Фото: t.me / pool_64

Планируется приобрести 26 автобусов большой вместимости для Саратова и 16 малых — для Балашова. Ожидается, что транспорт поступит в регион в этом году.

Кроме того, область подала заявку еще на 11 единиц подвижного состава, включая один троллейбус большого класса для Энгельса. Она предварительно одобрена Минтрансом, но окончательное решение остается за правительственной комиссией по региональному развитию.

Нина Шевченко