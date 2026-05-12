Мат вратаря «Пари НН» в адрес болельщиков обсудят в РФС

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза 14 мая рассмотрит неспортивное поведение вратаря и капитана ФК «Пари НН» Никиты Медведева после матча с ЦСКА (Москва). По данным РИА «Новости», поводом для этого стали сообщения в СМИ.

В комитете напомнили, что 11 мая «Пари НН» проиграл ЦСКА со счетом 1:2 на домашнем поле. Во время игры болельщики нижегородской команды подняли плакаты в поддержку бывшего главного тренера клуба Алексея Шпилевского, которого в конце апреля отправили в отставку вместе с его тренерским штабом.

Увидев эти плакаты, Никита Медведев с использованием нецензурной лексики заявил, что такие болельщики клубу не нужны и их не ждут на трибунах.

Также комитет на этом же заседании рассмотрит поведение главного тренера «Пари НН» Вадима Гаранина, который вовремя матча систематически выходил за пределы технической зоны.

Как писал «Ъ-Приволжье», «Пари НН» находится в зоне вылета из Российской премьер-лиги. В текущем сезоне ему осталось сыграть один матч с казанским «Рубином» 17 мая.

За три матча до окончания сезона клуб расторг контракт с главным тренером Алексеем Шпилевским, который проработал в ФК «Пари НН» меньше года. Его заменил Вадим Гаранин, ранее работавший в медиа-лиге.

Андрей Репин