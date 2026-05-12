В список санкций ЕС попали волгоградский депутат Игорь Воробьев и лагерь «Авангард»

В новый санкционный пакет ЕС попали депутат Волгоградской областной думы Игорь Воробьев и военно-патриотический лагерь «Авангард». Причинами названы «ассимиляция и идеологическая обработка». На список обратил внимание V1.RU.

В новый пакет санкций ЕС включили волгоградского депутата Игоря Воробьева

Фото: vk.com / crvsp34

Обновленный список был опубликован на официальном сайте Евросоюза накануне, 11 мая. Депутат и по совместительству директор Волгоградского филиала Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» Игорь Воробьев отметил, что для него попадание в санкционный список — знак особой ответственности. «Будем работать еще собраннее и качественнее. Спасибо за такую „оценку“. Значит, боятся. Значит, мы все делаем правильно», — приводит слова господина Воробьева пресс-служба «Воина». В феврале 2025 года Центр вошел в 16-й пакет санкций ЕС.

В лагере «Авангард» включение в список ЕС пообещали журналистам прокомментировать ситуацию позже. Организация располагается в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

В санкционный список также попала бывший уполномоченный по правам ребенка Астраханской области Александра Бондарева.

Марина Окорокова