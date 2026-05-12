Экономика совершила «мягкую посадку после перегрева»

На финансовом форуме «Финмаркет», который открылся в Екатеринбурге, эксперты дали прогнозы о замедлении роста зарплат при сохраняющемся дефиците рабочей силы, указали на сложности с адаптацией к новым правилам работы и перераспределение активности потребителей. Бизнесу рекомендовали комбинировать нейросетевые решения с человеческим опытом, готовиться к переобучению возрастных сотрудников и урезать затраты на неактивные направления работы.



Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Экономист Наталья Зубаревич во время выступления на форуме

Центральной темой форума «Финмаркет» в Екатеринбурге стало выживание бизнеса в неоднозначных экономических тенденциях. Эксперты из разных отраслей дали прогнозы, где нашлось место и хорошему, и плохому.

На панельной дискуссии заместитель директора финтех-направления «Контура» Алексей Евдокимов пообещал, что 2026 год станет для малого и среднего бизнеса (МСБ) периодом адаптации к системным изменениям в регулировании. По его словам, проблема не столько в самом появлении новых требований, сколько в необходимости выстраивать под них новую управленческую и операционную логику.

«Если говорить про изменения, с которыми бизнес столкнется в 2026 году, — это история про выживание. Это про необходимость перестраивать процессы и менять подходы к ведению бизнеса»,— отметил господин Евдокимов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Заместитель директора финтех-направления «Контура» Алексей Евдокимов

Одним из ключевых изменений стала налоговая реформа. По оценке «Контура», около 320 тыс. компаний впервые столкнутся с НДС. При этом, подчеркнул спикер, основная сложность заключается не в самом налоге, а в его администрировании.

Еще одно значимое нововведение — переход на электронные транспортные накладные (ЭТрН), обязательный с 1 сентября 2026 года для всех участников цепочки поставок — от грузоотправителей до перевозчиков и получателей. По оценкам компании, под новые требования подпадает до трети бизнеса в стране.

Из замеров Центробанка следует, что бизнес все меньше обеспокоен вопросом высокой ключевой ставки. Начальник отдела регионального экономического анализа экономического управления Уральского ГУ Банка России Константин Юрченко предостерег, что ожидать автоматического продолжения ее снижения от регулятора не стоит. По его словам, слишком быстрое снижение закрепит инфляционную ситуацию и можно потерять усилия последних лет.

Инфляционные ожидания населения, по словам эксперта, опасны ускорением расходов: возникает избыточный спрос, экономике сложно ответить выпуском и предложением, и рынок реагирует повышением цен. В апреле ожидания начали снижаться, но пока остаются выше «заякоренного» уровня, который фиксировался в 2017–2019 годах, когда инфляция была на уровне целевых показателей.

Константин Юрченко охарактеризовал состояние экономики в целом как «мягкую посадку после перегрева на линию потенциала».

Деловая активность несколько охладилась, но это пока не сильно сказывается на реальных цифрах по рынку труда — резерва рабочей силы в экономике нет. Предприятия отмечают, что острота кадрового дефицита снижается.

Экономист Наталья Зубаревич заметила, что снижения безработицы ждать не стоит из-за естественной демографической ямы, а зарплатная гонка в номинальном выражении по большей части остановилась. По ее словам, работодатели в условиях сокращения бюджетов чаще выбирают не отказаться от сотрудника, а устроить его на неполную ставку.

Рассчитывать на пополнение рынка труда мигрантами не стоит, поскольку государство проводит активную антимиграционную политику в отношении приезжих из Средней Азии, а с привлечением сотрудников из Бангладеша и Индии у компаний объективно возникают сложности — лимиты, установленные на 2025 год, выбраны ими не были.

Инвестиции в 2025 году, по оценке госпожи Зубаревич, «затухли» и остались лишь там, где есть крупные строительные проекты.

Источником инвестиций все чаще становятся банковские кредиты (в Свердловской области, например, их доля составляет 26%), что повышает риски для бизнеса.

Директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин назвал главной проблемой сферы инвестиций отсутствие соответствующей культуры в России.

«Моя мечта — чтобы иностранцы говорили, что русские помешались на инвестициях. Когда это будет, все станет нормально»,— пообещал он.

Руководитель направления «Экономика компании» «АРБ Про» Зоя Стрелкова исходя из тенденций в качестве главной стратегии предпринимателей назвала урезание затрат на те сферы, которые не дают большой отдачи. Это следует из перераспределения потребительской активности в разных сферах экономики.

Некоторым сегментам может угрожать консолидация больших компаний, которые будут вытеснять предприятия МСБ. Рынок труда постепенно будет становиться «старше», так что работодателям стоит готовиться переобучать сотрудников и собирать разновозрастные команды. Зависимость от персонала можно снизить с помощью внедрения ИИ.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ректор Уральского федерального университета Илья Обабков

О подходе к работе с искусственным интеллектом в бизнесе рассказал ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков. По его словам, «кнопка "сделать продукт"» сейчас есть у всех, поэтому инвестировать теперь нужно не в команду разработки, а в скорость проверки бизнес-гипотез.

Главным вызовом нейросетей он назвал галлюцинации. Для избежание этого для ИИ нужно создавать «тупые» правила, которые будут ограничивать его в обращении к несуществующей информации.

При этом в системе проверки знаний в реальном мире обязательно должны быть задействованы живые люди, которые обладают практическим опытом.

Вкладываться, по мнению господина Обабкова, нужно в сферы, которые предполагают внедрение полученных от ИИ знаний в реальное производство — в физическом мире, по его наблюдениям, искусственный интеллект становится «эрудированным стажером», а работающие решения появляются из компиляции человеческого опыта и знаний нейросетей.

Финансовый форум «Финмаркет» проходит в Екатеринбурге в четвертый раз. Для участия в двухдневном мероприятии зарегистрировались 8 тыс. человек из 50 регионов России. Ключевые спикеры — экономист Наталья Зубаревич, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, директор Red Pepper Film Иван Соснин, эксперт по переговорам Игорь Рызов и инвестор Назар Щетинин. Организаторами выступают правительство Свердловской области, администрация Екатеринбурга и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Площадками форума стали ККТ «Космос», креативные кластеры «Домна» и «Салют».

Анна Капустина