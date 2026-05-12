В Югре трое рыбаков погибли в сгоревшем автомобиле

Тела троих рыбаков обнаружили в сгоревшем автомобиле после тушения лесного пожара в Кондинском районе (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра). По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщили в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, 8 мая при тушении лесного пожара в пяти километрах от поселка Ягодный спасатели обнаружили у реки сгоревший автомобиль, внутри которого находились тела трех жителей Урая и Кондинского района. Установлено, что мужчины приехали на рыбалку и использовали автомобиль для ночлега. В качестве возможной причины возгорания рассматривается неосторожное обращение с обогревательным устройством — газовой горелкой.

В настоящий момент по уголовному делу проводятся следственные действия, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Специалисты МЧС провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяли предметы, имеющие значение для установления причин пожара.

Полина Бабинцева