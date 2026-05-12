Сокращенные самарские штаты

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании областного правительства 12 мая заявил о планах оптимизации регионального аппарата управления. По словам губернатора, к концу 2026 года число государственных служащих будет снижено с 4800 до 4000 человек. По словам главы региона, это связано с «внутренним запросом на повышение эффективности», а сотрудники «смогут продолжить работу в периметре правительства Самарской области и муниципальных образований».

В ближайшие два месяца сокращения затронут сразу три областных ведомства. Штат администрации губернатора сократится с 257 до 200 человек, штат министерства финансов региона будет оптимизирован с 312 до 280 сотрудников, а в министерстве экономического развития и инвестиций останутся работать 115 чиновников из 167.

В ходе того же совещания господин Федорищев анонсировал предстоящую смену должности министра градостроительной политики Андрея Грачева. Он уже на следующей неделе выйдет на новую работу. Напомним, министерство градостроительной политики было создано при нынешнем губернаторе как дополнительная структура к областному министерству строительства.

Источник «Ъ» в правительстве региона рассказал, что, несмотря на предстоящую оптимизацию, в различные государственные структуры в Самарской области продолжат набирать талантливых участников специальной военной операции. Для ветеранов СВО также формируется резерв в муниципалитетах и подведомственных организациях.

Оптимизацию чиновничьего аппарата самарский губернатор анонсировал осенью прошлого года. Тогда господин Федорищев заявил, что руководящий состав правительства региона будет сокращен на 20%, а сотрудников в министерствах станет меньше на 10%. Политологи посчитали, что объявленная реформа носит политическую подоплеку и не имеет ничего общего с оптимизацией, особенно на фоне тогдашних слухов об отставке губернатора, которые оказались ложными.

Подобные меры принимают и в других российских регионах. В ноябре 2025 года глава Курской области Александр Хинштейн призвал наращивать оптимизацию органов власти, начавшуюся после его утверждения на посту губернатора. В итоге под сокращение попало 5,3% сотрудников органов власти и 2,1% сотрудников подведомственных учреждений. В октябре прошлого года в Курской области была принята новая структура правительства, в которой было сокращено количество министерств и зампредов правительства. Господин Хинштейн говорил, что реформа поможет уйти от излишней бюрократии и упразднит должности, которые дублируют друг друга. Сокращение чиновничьего аппарата происходит и в другом приграничном регионе — Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков в декабре прошлого года поручил сократить 20% сотрудников правительства региона и подведомственных учреждений. По его словам, увольнения не должны затронуть систему здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта. Глава соседней с Самарской Саратовской области Роман Бусаргин в апреле текущего года подписал документы о сокращении в трех ведомствах: в минэкономразвития региона число сотрудников оптимизируется со 106 до 101 человека, а в минкульте и минтрансе уберут по две штатные единицы. Ранее саратовский губернатор объявлял о сокращении на 10% числа региональных чиновников.

Заместитель руководителя департамента политических проектов КГ «Полилог», кандидат политических наук Артур Заббаров отмечает, что решение самарского губернатора укладывается в федеральный тренд, когда государство постепенно сокращает занятость в сфере госуправления и перераспределяет кадры в пользу промышленности, IT, науки и образования. «За последние пять лет общая численность чиновников в России сократилась на 250 тыс. В условиях цифровизации оптимизация аппарата выглядит логичной: многие рутинные функции автоматизируются, и эффективность все больше зависит не от численности персонала, а от качества процессов. Однако сокращение ради сокращения результата не даст. Эффект возможен только при одновременном переобучении сотрудников работе с цифровыми инструментами, устранении дублирующих функций, выстраивании межведомственного взаимодействия и сокращении избыточной бюрократии. Иными словами, проблема не в количестве чиновников, а в недостаточно эффективно выстроенной системе управления», — рассказал эксперт.

«Нельзя исключать и сценарий, при котором часть сотрудников будет формально выведена из статуса госслужащих через перевод в подведомственные структуры — ГБУ, центры компетенций, проектные офисы. В этом случае статистика сокращений улучшается, но сама система принципиально не меняется», — отметил политолог.

С экспертом согласен и политолог Дмитрий Журавлев. «Здесь важно не перепутать: сокращение ради сокращения или сокращение ради пользы. Если энергичный самарский губернатор точно знает, где и кого именно лучше оптимизировать, то получится не только экономическая выгода, но и упрощение принятия управленческих решений. Хочется верить, что у Вячеслава Федорищева все получится», — заявил господин Журавлев.

Андрей Сазонов