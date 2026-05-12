Суд прекратил уголовное дело экс-главы Василеостровского района Ильина из-за награды на СВО

Василеостровский районный суд Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Эдуарда Ильина. Бывший глава районной администрации обвинялся по нескольким статьям: служебный подлог (ч. 1 ст. 292 УК РФ), причинение имущественного ущерба путем обмана (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ), превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Экс-глава избежал наказания после заключения контракта для участия в СВО. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В начале декабря 2024 года Ильин, находившийся в СИЗО по уголовному делу, отправился в зону боевых действий

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга В начале декабря 2024 года Ильин, находившийся в СИЗО по уголовному делу, отправился в зону боевых действий

По версии обвинения, занимая пост главы администрации Василеостровского района, Ильин с 28 января по 31 августа 2022 года через посредника потребовал от некоего У. ежемесячно передавать ему 700 тыс. рублей за общее покровительство. Речь шла о беспрепятственном исполнении контрактов на частную охранную деятельность в здании администрации и подведомственных учреждениях. Всего, как полагало следствие, чиновник получил не менее 5,6 млн рублей.

В начале декабря 2024 года Ильин, находившийся в СИЗО по уголовному делу, отправился в зону боевых действий. В июле 2025 года сообщалось, что экс-чиновник вернулся в Петербург для реабилитации после ранения.

При этом, как стало известно 12 мая, уголовное преследование в отношении Ильина прекратилось на основании ст. 78.1 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности лиц, призванных на службу в период мобилизации/военного времени или заключивших контракт с Минобороны РФ) — в связи с награждением государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы.

Карина Дроздецкая